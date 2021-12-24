Hükümetin kur korumalı TL vadeli mevduat sistemine MHP'den destek - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi"ne destek vererek, artan fiyatlarda indirim yapılmasını istedi.

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurlarında uzun zamandır anlamsız ve spekülatif bir yükselişle ekonomide olumsuz ve karamsar bir hava estirilmek istendiğini belirterek, "Ölçüsüz fiyat artışı furyası ve gerçek üstü piyasa şartları sebebiyle vatandaşlarımızın alım gücü düşmekle kalmamış, ekonomik sıkıntılara duçar olan halkın önemli bir kesimi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Hükümetin aldığı tedbirler sonrası "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi"nin hayata geçirilmesi üzerine, döviz kuru üzerinde uzun süredir biriken spekülatif köpüğün temizlenmeye başladığını kaydeden Remzi Karaarslan bu çalışmayla dolara koşma yarışının da sonlandırıldığını bildirdi.

Dolarizasyon durdu

Karaarslan, açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"Piyasalar hızla sakin bir havaya bürünmüştür. Hem kurdaki yükselişi bahane ederek fahiş artışlarla vatandaşı soyma yarışına giren bazı firma ve kuruluşların, hem de siyasi spekülatörlerin kar oyunu bozulmuştur. Ancak kurdaki düşüş hızı, kur bahane edilerek her alanda, her kalemde arttırılan fiyatların gerçek ve makul rakamlara indirilmesinde görülmemektedir."

Fiyatlarda indirim çağrısı

Remzi Karaarslan ayrıca partisinin lideri Devlet Bahçeli'nin talimatı ile MHP'nin halkın tükettiği temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında indirime gidilmesi için yurt çapında teşvik ve katılım kampanyası başlattığını anımsatarak, tüm kesimlerden indirim kampanyasına katkıda bulunmalarını istedi.