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Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor - Son Dakika

Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor

12.08.2021 15:26

Hükümetin memur ve memur emeklileri için önerdiği zam teklifi sonrası sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sosyal medyada #MemurTeklifiKabulEtmiyor" etiketiyle binlerce tweet atan kullanıcılar, önerilen rakamı yetersiz buldu.

Hükümet ile Memur-Sen ve Kamu-Sen'in memur ve memur emeklileri için zam pazarlığı sürüyor. Taraflar bugün ikinci kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görüşmenin ardından hükümetin teklifini kamuoyuyla paylaştı.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Hükümet, memur ve memur emeklilerine 2022 yılının ilk 6 ayında %5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de %6 + enflasyon farkı, 2023 yılının ilk ayında %6 + enflasyon farkı, 2023'ün ikinci yarısında ise %6 + enflasyon farkı teklif etti.

MEMURLAR TEKLİFTEN MEMNUN DEĞİL

Ancak açıklanan rakam memurları memnun etmedi. Teklifin kabul edilemez olduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hükümetten gelen teklif yeni bir teklifi zorunlu kılıyor, rakamlar beklentilerimizi karşılamıyor" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifi, kısa süre içinde sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcı "#MemurTeklifiKabulEtmiyor" etiketiyle teklife tepki gösterdi.

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:

Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifi memnun etmedi! Sosyal medyada tepki yağıyor
Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifi memnun etmedi! Sosyal medyada tepki yağıyor
Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifi memnun etmedi! Sosyal medyada tepki yağıyor
Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifi memnun etmedi! Sosyal medyada tepki yağıyor
Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor

Memur Sen, Hükümet, Memur, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (9)
  • Ömer Faruk Kara: İŞÇİ'ye verilen 12 6yı çok gören memur arkadaşlar, 5senedir ilk defa zam aldık bilin istedim.çok görmeyin.bi çoğunuzun elinizin altında klavye var, taşerondan kadroya gecen işçinin halini açın bi araştırın sonra konuşun. Cevap Yaz 13 14 Yayından Kaldır
  • kudbettin UÇAK: Size çok aldığımızı kim dedi zammın ` tan aşağı olmaması gerekirdi 6 0 Yayından Kaldır
  • Arnavutköy Harita Makina Doğalgaz: Aydın bey bence yanlış düşünüyorsunuz...babanız sizin için en güzelini yapmış size eğitim vermiş sizi herşeyden önce kültürlü bu ülkeye layık bir evlat haline getirmiş...isterseniz gelin o zaman hepimiz uyuşturucu kaçakçılığı yapalım ,dükkanları yağmalıyalım haram yiyelim zengin olalım...bu kadar oluyor..elden bu geliyor.belki çok kazanamayacaksın belki çok zengin olamacaksın ama bu ülke sizin gibilerin omuzlarında yükselecek Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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