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Hükümetin olmadığı Sudan'da bakanlık görevlerini bakan yardımcıları yürütecek - Son Dakika

Hükümetin olmadığı Sudan'da bakanlık görevlerini bakan yardımcıları yürütecek

20.01.2022 09:21
Hükümetin olmadığı Sudan'da bakanlık görevlerini bakan yardımcıları yürütecek

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, bakanlık görevlerini yürütmeleri için bakan yardımcıları görevlendirdi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, bakanlık görevlerini yürütmeleri için bakan yardımcıları görevlendirdi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, Burhan, Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu'nun da katılımıyla bakanlık görevlerini yürütmeleri için yeni görevlendirilen bakan yardımcılarıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayında görüştü.

Burhan toplantıda, bakan yardımcılarının, vatandaşların yaşam yükünü hafifletmelerini, partizan ve kutuplaşmadan uzak durmalarını ve önceki dönemin hatalarının tekrarlanmaması için ekip ruhu içinde çalışmalarını istedi. Ülkedeki ihlallere sebep olanların ortaya çıkarılması ve onlardan hesap sorulması gerektiğini vurgulayan Burhan, ülke güvenliğine zarar veren sahte medya kampanyalarına karşı çıkmak gerektiğini de vurguladı.

Enformasyon Bakan Yardımcısı Nasreddin Ahmed Muhammed, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, iktidarı seçimle gelen bir hükümete devredene kadar ülkeyi içinde bulunduğu talihsiz durumdan kurtarmak için ciddiyetle ve çok çalışılması gerektiğini kaydetti.

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Togo Cumhuriyeti, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hükümetin olmadığı Sudan'da bakanlık görevlerini bakan yardımcıları yürütecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hükümetin olmadığı Sudan'da bakanlık görevlerini bakan yardımcıları yürütecek - Son Dakika
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