Hükümetin yüzde 1'lik zam teklifini yetersiz bulan hemşireler protesto düzenledi - Son Dakika

Protesto gösterilerinden görüntüler
Vatandaşlar ile röportajlar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da hükümetin yüzde 1'lik zam teklifini yetersiz bulan hemşireler protesto düzenledi.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde bir araya gelen hemşireler, hükümetten yeni tip koronavirüs(Kovid-19) salgınında fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına yüzde 15 zam verilmesini istedi.
Kaynak: AA
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