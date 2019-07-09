Hükümetin zam teklifi belli oldu
1 saat önce
İş Başkanı Ergün Atalay, "Hükümet 2019 yılı için yüzde 5 artı yüzde 4 zam teklif etti" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:55 Kaynak: İHA
TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay
, "Hükümet
2019 yılı için yüzde 5 artı yüzde 4 zam teklif etti" dedi.
(İHA)
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