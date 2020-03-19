Hükümetlerden virüs paketleri
1 saat önce
Modern tarihte benzeri görülmemiş bir talep şokuna hükümetler koronavirüs teşvik paketleriyle çare olmaya çalışıyor.
Modern tarihte benzeri görülmemiş bir talep şokuna hükümetler koronavirüs teşvik paketleriyle çare olmaya çalışıyor. ABD'den Almanya'ya, Japonya'dan Romanya'ya son birkaç günde onlarca ülke milyarlarca dolar yardım paketi açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:07
Son Dakika Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu