Hükümetten çok ‘patronlara’ güven duyuluyor!

Davos zirvesi öncesinde açıklanan Edelman Güven Barometresi, siyasi karmaşanın tetiklediği ekonomik belirsizlikleri ve otomasyondaki gelişmeleri işlerine tehdit olarak gören insanların gelecekleri için devletten çok işverenden çözüm beklediğini gösteriyor.

Davos zirvesi öncesinde açıklanan Edelman Güven Barometresi, siyasi karmaşanın tetiklediği ekonomik belirsizlikleri ve otomasyondaki gelişmeleri işlerine tehdit olarak gören insanların gelecekleri için devletten çok işverenden çözüm beklediğini gösteriyor.

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