Son Dakika Haberleri: Hükümetten Enver Cenk Şahin'e destek
Son Dakika Spor Hükümetten Enver Cenk Şahin'e destek

Hükümetten Enver Cenk Şahin'e destek

26 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımından dolayı Almanya 2. Lig ekibi St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'e, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan destek geldi.

Hükümetten Enver Cenk Şahin'e destek, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımından dolayı Almanya 2. Lig ekibi St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'e, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan destek geldi.


Milli maç için Fransa'da olan Bakan Kasapoğlu, Şahin'i telefonla arayarak milli duruşundan dolayı tebrik etti. Sosyal medya hesaplarından da tepki gösteren Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından, "St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin'in #BarışPınarıHarekatı'na destek veren paylaşımı sonrası karşı karşıya kaldığı tutumu kınıyorum. Futbolcumuzu arayarak milli duruşundan dolayı tebrik ettim ve Türkiye Cumhuriyeti olarak arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ettim" mesajını paylaştı.


Milli maç sonrası Türkiye'ye dönecek olan Bakan Kasapoğlu, Enver Cenk Demir'i makamında kabul edeceğini de belirtti.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:02 
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