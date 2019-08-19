Hükümetten memura yeni teklif
1 saat önce
Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile ilgili görüşmeleri devam ediyor.
Memur
ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile ilgili görüşmeleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:14
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