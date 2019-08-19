Son Dakika Haberleri: Hükümetten memura yeni teklif
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Hükümetten memura yeni teklif

1 saat önce

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile ilgili görüşmeleri devam ediyor.

Hükümetten memura yeni teklif, System.String[]
Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile ilgili görüşmeleri devam ediyor.
Memur, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:14 
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