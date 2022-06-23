Hükümetten yangında evi tahliye olan ailelere 3'er bin liralık destek - Son Dakika
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Hükümetten yangında evi tahliye olan ailelere 3'er bin liralık destek

23.06.2022 22:42

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangında evleri tahliye edilen ailelere ilişkin konuştu. Bakan Kirişçi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çalışmaları ile evlerini tahliye etmek zorunda kalan ailelere 3'er bin lira destek verildiğini söyledi.

21 Haziran'da akşam saatlerinde Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın için söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yangın nedeniyle alınan güvenlik tedbirleri kapsamında bazı evler tahliye edildi.

"ÇALIŞMALAR AYNI KARARLILIKLA SÜRECEK"

Yangın kontrol merkezine gelerek yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi çalışmaların yarın da aynı kararlılıkla süreceğini belirtti. Bakan Kirişçi ayrıca evleri tahliye edilen ailelere maddi destekte bulunulduğunu söyledi.

"3'ER BİN LİRA DESTEK VERİLDİ"

Bakan Kirişçi şu ifadeleri kullandı: "Yarın havanın rüzgarlı olmasından dolayı ümitsiz değiliz. Çalışmalarımızı yarın da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ihtiyaç sahibi bütün ailelere tahliye edilen evleri karşılığında 3'er bin lira nakit olarak ödeme işlemi gerçekleştirdi."

Hükümetten yangında evi tahliye olan ailelere 3'er bin liralık destek

51 HANE TAHLİYE EDİLDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden yangınla mücadele aralıksız sürüyor. Güvenlik tedbirleri kapsamında 51 hanede 151 kişinin tahliye edildiği açıklandı.

YANGIN KOORDİNASYON MERKEZİ DE TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Değirmenyanı mevkisinde bulunan yangın koordinasyon merkezi, üst kısımlarında rüzgarın şiddetini artırması ve alevlerin yükselmesi nedeniyle olası bir tehlikeye karşı boşaltılmaya başlandı. Merkezin bahçesinde bulunan araçlar trafik ekipleri tarafından güvenli alanlara yönlendirildi, bazı araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı. Alevlerin alana yaklaşmasını önlemek için arazözlerin yanı sıra bölgeye hava araçları da yönlendirildi. Yangın yönetim merkezi bahçesine de arazözler ve TOMA'lar getirildi.

Hükümetten yangında evi tahliye olan ailelere 3'er bin liralık destek

YANGININ DUMANI İLÇE MERKEZİNE ULAŞTI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınının, duman ve külleri ilçe merkezine ulaştı. Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken duman ve küller rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldi.

Hükümetten yangında evi tahliye olan ailelere 3'er bin liralık destek

YANGINLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangının çıkış nedeni araştırılırken bir kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunda ormanı yaktığını itiraf etti. İçişleri Bakanı Soylu, "S.A. isimli şahıs kendisi itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını ve kendini de öldürmek istediğini söyledi. Olay anında da alkollüymüş" dedi.

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Orman Yangını, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hükümetten yangında evi tahliye olan ailelere 3'er bin liralık destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hükümetten yangında evi tahliye olan ailelere 3'er bin liralık destek - Son Dakika
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