Hükümler Ashab-ı Kehf'te temizlik çalışması yaptı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler, Ashab-ı Kehf Mağarası ve çevresindeki mesire alanında temizlik yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:40 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler, Ashab-ı Kehf Mağarası ve çevresindeki mesire alanında temizlik yaptı.
Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, temizlik çalışması, hükümlülerin, toplumsal sorunlar konusunda duyarlılık kazanmalarına destek olma amacıyla gerçekleştirildi.
Hükümlüler, mağaranın yanı sıra çevredeki mesire alanında temizlik yaptı.
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