Son Dakika Haberleri: Hükümler Ashab-ı Kehf'te temizlik çalışması yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Hükümler Ashab-ı Kehf'te temizlik çalışması yaptı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler, Ashab-ı Kehf Mağarası ve çevresindeki mesire alanında temizlik yaptı.

Hükümler Ashab-ı Kehf'te temizlik çalışması yaptı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler, Ashab-ı Kehf Mağarası ve çevresindeki mesire alanında temizlik yaptı.

Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, temizlik çalışması, hükümlülerin, toplumsal sorunlar konusunda duyarlılık kazanmalarına destek olma amacıyla gerçekleştirildi.

Hükümlüler, mağaranın yanı sıra çevredeki mesire alanında temizlik yaptı.

Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Efeler İlçe Başkanı'nın darbedildiği iddiası
CHP Efeler İlçe Başkanı, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı MAKÜ'de bir öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiasına rektörlükten açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu Hakkında kayıp ihbarı yapılan emekli polis memurunun cesedi su kuyusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 19:07:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hükümler Ashab-ı Kehf'te temizlik çalışması yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]