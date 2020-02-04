Hükümlü, çalıştığı adliyeden firar etti - Son Dakika
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Hükümlü, çalıştığı adliyeden firar etti

6 saat önce

KARABÜK'te, M.M. isimli hükümlü çalıştığı adliye binasından firar etti.

Hükümlü, çalıştığı adliyeden firar etti, System.String[]

KARABÜK'te, M.M. isimli hükümlü çalıştığı adliye binasından firar etti. Polis ve jandarma, firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Karabük T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlü, bugün çalıştığı adliye binasına getirildi. Ancak bir süre sonra görev yerinde bulunamayan hükümlünün adliye binasından firar ettiği belirlendi.Cezaevi yönetimi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Polis ve jandarma firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlatırken, M.M.'nin şehir dışına çıkma ihtimaline karşı kent giriş- çıkışlarında önlem alındı.


Jandarma, Karabük, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:15 Kaynak: DHA
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