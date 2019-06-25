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Hükümlü çocuklar sanat öğrendi, sergi açtı

19 dakika önce

Elazığ'da tutuklu ve hükümlü çocukların öğrendikleri Filografi sanatıyla oluşturduğu ürünlerle sergi açıldı.

Hükümlü çocuklar sanat öğrendi, sergi açtı, System.String[]
Elazığ'da tutuklu ve hükümlü çocukların öğrendikleri Filografi sanatıyla oluşturduğu ürünlerle sergi açıldı.

Çocuk Eğitim Evinde tutuklu ve hükümlü bulunan çocuklar için düzenli olarak rehabilite ve hobilerinin olmasının yanı sıra meslek edinmeleri için "Filografi" kursu açılıyor. Her 2 ay da bir düzenli olarak açılan kurslarda, çocuklar öğrendikleri sanatı uygulamaya geçirerek bir birinden farklı ürünler ortaya çıkartıyor. Ortaya çıkan ürünler ise belirli aralıklarla açılan sergilerle satışa sunuluyor. Son olarak çocukların yaptığı ürünler, Elazığ Adliyesinde açılan sergide yerini aldı. Birbirinden farklı ürünler, sergiye gelenlerin de ilgisini çekerken, talep edenlere de satılmaya başlandı.

Suça sürüklenmiş çocuklara hobi amaçlı ve tahliye olduklarında meslek edinmeleri için kurslar açtıklarını ifade eden Çocuk Eğitim Evinde görevli Memur Ayhan Güneş, "Sanatla ilgili 2 ayda bir kurs açıyoruz. Şu an burada yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın ürünleri var. 50'ye yakın tablolarımız var. Çocuklara rehabilite ve hobi amaçlı kurslar açıyoruz. Tabi bir amacımız da tahliye olduklarında meslek edinmeleri ve dışarıda da bu sanatı yapmalarını sağlamak" dedi.

Her kursa 10-15 arasında değişen çocuk katıldığını aktaran Güneş, "Şu anda 12 tane öğrencim var. Bu kurs bitince bir daha kurs daha açacağız. Kurumlarımızdan, amirlerimizden ve büyüklerimizden özellikle rehabilite amaçlı cezaevlerinde böyle faaliyetlerin desteklenmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:19 Kaynak: İHA
Elazığ, Güncel
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