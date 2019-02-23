Son Dakika Haberleri: Hükümlü Hırsız, Polisten Kaçamadı

Hükümlü Hırsız, Polisten Kaçamadı

1 saat önce

Adana'da karıştığı 13 ayrı hırsızlık olayından dolayı 17 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası alan hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Hükümlü Hırsız, Polisten Kaçamadı, System.String[]
Adana'da karıştığı 13 ayrı hırsızlık olayından dolayı 17 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası alan hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 13 ayrı hırsızlık olayından dolayı 17 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası alan Ferudun K.'nın (29) Yenibey Mahalleside olduğu bilgisine ulaştı. Polis, aldığı bilgi üzerine hükümlünün bulunduğu adrese baskın yaptı. Hükümlü şahıs, polisi fark edince kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonrası hükümlü ara sokaklarda yakalandı. Hükümlü emniyete getirildikten sonra yapılan işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü. Hükümlünün bir süre önce de cezaevinden firar ettiği öğrenildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:10 Kaynak: İHA

Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa
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