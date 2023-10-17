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Hükümlü, infaz koruma memurunu bıçakladı - Son Dakika

Hükümlü, infaz koruma memurunu bıçakladı

Son Güncelleme: 17.10.2023 10:59

BURDUR'da bir hükümlü, sayım sırasında infaz koruma memuruna meyve bıçağı ile saldırıp, ensesinden yaraladı.

BURDUR'da bir hükümlü, sayım sırasında infaz koruma memuruna meyve bıçağı ile saldırıp, ensesinden yaraladı.

Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, dün akşam koğuşta sayım yapıldığı sırada, 'hırsızlık' suçundan cezasını çeken bir hükümlü, infaz koruma memuru İ.Y.'ye meyve bıçağı ile saldırarak ensesinden yaraladı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen İ.Y.'nin ensesine 15 dikiş atıldı. İ.Y. tedavisinin ardından ifade vermek üzere polis merkezine gitti.

Kaynak: DHA

Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hükümlü, infaz koruma memurunu bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hükümlü, infaz koruma memurunu bıçakladı - Son Dakika
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