Son Dakika Haberleri: Hükümlü kadınlar örgü bebeklerle çocukları mutlu ediyor
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Hükümlü kadınlar örgü bebeklerle çocukları mutlu ediyor

1 saat önce

İzmir'de denetimli serbestlik hükümlüsü kadınlar tarafından üretilen örgü (amigurumi) bebekler, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını mutlu ediyor.

Hükümlü kadınlar örgü bebeklerle çocukları mutlu ediyor, System.String[]

İzmir'de denetimli serbestlik hükümlüsü kadınlar tarafından üretilen örgü (amigurumi) bebekler, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını mutlu ediyor.

İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından oluşturulan atölyede, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yürütülen proje kapsamında 34 kadına örgü bebek kursu verildi.

Kadınların kurs döneminde ördükleri bebekler, çocuklara ücretsiz dağıtıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte ihtiyaca göre ulusal ve uluslararası pek çok mesleki, teknolojik ve sosyal proje yürüttüklerini söyledi.

Örgü bebek projesinin hem mesleki hem de sosyal bir çalışma olduğuna dikkati çeken Kalkan, şunları kaydetti:

"Kadın hükümlülerimiz hem meslek öğreniyor hem de çocuklar için bebek üretiyor. İki yıla yakın süredir yaptığımız bu proje ile 250 civarında kadın hükümlüye bebek yapımını öğrettik. Geri dönüşler çok güzel oldu. Ayrıca kurs bitiminden sonra kendileri bebek yapıp satıyorlar. 15 lira maliyetli bebekleri 200-300 liraya satabiliyorlar. Bu oyuncakların en önemli özelliği tamamen organik olmaları. Ülkemizdeki en güzel bebekleri ürettiğimiz konusunda da iddialıyız."

Murat Kalkan, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:50 Kaynak: AA
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