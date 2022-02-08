Hükümlü uzağa kaçmamış! Evinin havalandırma boşluğunda yakalandı - Son Dakika

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında şantaj, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi birçok suçtan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şüphelinin yerini tespit etti.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA BULUNDU



Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şahsı saklandığı evin havalandırma boşluğunda kıskıvrak yakalayarak, gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.