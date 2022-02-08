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Hükümlü uzağa kaçmamış! Evinin havalandırma boşluğunda yakalandı - Son Dakika

Hükümlü uzağa kaçmamış! Evinin havalandırma boşluğunda yakalandı

08.02.2022 11:19

Mersin'in Tarsus ilçesinde çeşitli suçlardan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, kaldığı evin havalandırma boşluğunda yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında şantaj, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi birçok suçtan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şüphelinin yerini tespit etti.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA BULUNDU

Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şahsı saklandığı evin havalandırma boşluğunda kıskıvrak yakalayarak, gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hükümlü uzağa kaçmamış! Evinin havalandırma boşluğunda yakalandı - Son Dakika


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