Hükümlü ve aranan kişilere yönelik operasyonda 239 kişi yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranması bulunan kişilere yönelik operasyonda 239 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 18 Şubat'ta kentte haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan aranması bulunan kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, önceden belirlediği bin 102 adrese 845 polisle eş zamanlı baskın düzenledi, operasyonda 239 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 5 mermi, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sının yaralamadan, 24'ünün hırsızlıktan, 20'sinin dolandırıcılıktan, 17'sinin tehdit ve şantajdan, 9'unun cinsel istismardan, 7'sinin sahtecilikten, 5'inin gasptan, 3'ünün kaçakçılıktan, 2'sinin kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaktan, 2'sinin adam öldürmekten arandığı öğrenildi. Aranırken yakalanan diğer kişilerin de silahlı terör örgütüne üye olmak, taksirle ölüme-yaralanmaya sebep olma, uyuşturucu ticareti ile çeşitli suçlardan aranması bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, yakalanan 8 kişinin 10, 22 kişinin 5, 74 kişinin 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi.

Yakalanan kişiler ilçe emniyet müdürlüklerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.