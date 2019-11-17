Hükümlü ve tutuklu gençlere gençlik kamplarında rehabilitasyon

Adalet Bakanlığının cezaevlerindeki gençlere yönelik başlattığı "Kapılar Kapanmasın" projesi kapsamında İzmir ve Ankara'daki bazı hükümlü ve tutuklular, gönderildikleri gençlik kamplarında sportif ve kültürel faaliyetlere katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, cezaevlerindeki gençlerin infaz süresinden sonra topluma yeniden kazandırılması amacıyla başlatılan "Kapılar Kapanmasın" projesi kapsamında bazı etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda, cezaevlerindeki eğitim evlerinde kalan gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik kamplarına yönlendirildi.

İlk olarak Urla Çocuk Eğitim Evi'ndeki gençler, Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'na yerleştirildi. Ankara Çocuk Eğitim Evi'ndeki bazı tutuklu ve hükümlü gençler de Osmaniye Kadirli Aslantaş Gençlik Kampı'na gönderildi.

Gençler, 4 gün sürecek kamp programında, eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif birçok faaliyete katılacak.

İki bakanlık cezaevindeki gençler için protokol imzalamıştı

Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında tutuklu ve hükümlülere yönelik eğitsel, sportif faaliyetler düzenlemesi için iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından protokolü imzalanan "Kapılar Kapanmasın" projesi kapsamında, ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlüler ile denetimli serbestlik müdürlüklerindeki yükümlülerin kişisel gelişimine ve sosyal uyumuna yardım etmeye yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor.