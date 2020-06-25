Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplandı - Son Dakika

Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplandı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi, "Kurumlarımızda 91 pozitif vakamız var ve bunlardan yoğun bakımda ya da entübe olan kişi bulunmuyor.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi, "Kurumlarımızda 91 pozitif vakamız var ve bunlardan yoğun bakımda ya da entübe olan kişi bulunmuyor." dedi.

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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

Yayman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen komisyonun toplanması nedeniyle katılımcılara teşekkür ederek, salgın hastalık süreci nedeniyle uzun bir aranın ardından cezaevi raporlarını görüştüklerini belirtti.

Yayman, yeni dönemde de komisyonda görev yapmaları halinde cezaevi ziyaretlerini Silivri'den başlayarak, gerçekleştireceklerini aktardı.

Komisyona bilgi veren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çiftçi de bazı esnemelerle birlikte Kovid-19'a ilişkin tedbirleri devam ettirdiklerini belirterek, esneme yapılan tedbirlerden birinin de avukat görüşleri olduğunu kaydetti.

Duruşmaların da başlaması nedeniyle avukat görüşleri üzerindeki kısıtlamayı kaldırdıklarını ve araya şeffaf bir malzeme koyarak, banko sistemiyle yüz yüze görüşme imkanı sağladıklarını antalan Çiftçi, "Kovid-19 sürecinde açık ve kapalı görüş ertelenmişti. Haziran ayında bir kez kapalı görüş şeklinde ziyaret yapılacak. Ziyaretler haziran ayı boyunca önceden saati belirlemek ve mesafeyi ayarlamak kaydıyla devam ediyor." diye konuştu.

Çiftçi, İzmir, Konya ve Silivri cezaevlerinde pozitif vaka yaşandığını anımsatırak, "Konya ve İzmir'de vakalar sıfırlandı. Silivri'de 15 civarı kaldı. Onların da bu hafta negatife dönmesi bekleniyor." dedi.

Bir milletvekilinin Afyonkarahisar'daki cezaevinde de pozitif vaka görüldüğüne dair haberleri sorması üzerine Çiftçi, "Afyon ya da diğer kurumlarda da vaka çıkması halinde gerekli önlemler hemen alınıyor. Bu durumun netleşmesi halinde gerekli açıklamalar yapılıyor. Durum ve tablonun ortaya konması lazım. Kurumlarımızda 91 pozitif vakamız var ve bunlardan yoğun bakımda ya da entübe olan kişi bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Çiftçi, bu 91 kişiden 51'inin tutuklandığında pozitif olduğu bilgisini paylaştı.

"65 bin kişi Kovid-19 izninde"

İnfaz düzenlemesi kapsamındaki tahliyelere ilişkin sorulara da yanıt veren Çiftçi, bugün itibarıyla 65 bin civarında kişinin Kovid-19 izninde olduğunu aktardı.

Çiftçi, bu kişilerin ya açık cezaevlerinde bulunan ya da açık cezaevine geçme süresi dolan kişiler olduğunu kaydetti.

Şartlı tahliye süresini doldurup tahliye edilen kişi sayısının da 7 bin civarında olduğunu anlatan Çiftçi, denetimli serbestlik altında tahliye olan kişi sayının da 47 bin civarında olduğunu bildirdi.

Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Nisan haftası içinde de 90 bin civarında kişinin tahliye olduğunu belirten Çiftçi, ancak aradan geçen 2 ayda süresini dolduran ve zamanı geldiği için tahliye olan kişiler bulunduğuna işaret etti.

Komisyon raporları doğrultusunda Diyarbakır'daki pembe odanın yenilenerek faaliyete geçtiği bilgisini paylaşan Çiftçi, Sincan'daki su tesisatının yenilendiğini ve Düzce'de TRT 2'nin yayın sorununun çözüldüğünü anlattı.

Alt komisyon Başkanı Yayman, hastanelerde kelepçeyle yapılan muayene sorununun çözülmesi gerektiğini de ifade etti. Bunun üzerine Genel Müdür Çiftçi, buradaki sıkıntının her hastanede hükümlü ve muayene odasının olmaması olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığıyla bu konuyu görüştüklerini belirten Çiftçi, her hastanede bu odaların kurulmasıyla sorunun çözüleceğini vurguladı.

Çiftçi, Kovid-19 nedeniyle durdurulan nakillerin başlamasıyla, yoğun olan cezaevlerinin de rahatlayacağına işaret ederek, "Yeni faaliyete geçecek kurumlarımız da var ama henüz hükümlü koymadık." dedi.

Görüşmelerin ardından, Düzce, Kırıkkale ve Keskin Ceza İnfaz Kurumları inceleme raporları kabul edildi.

Silivri, CEO, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:53 Kaynak: AA

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