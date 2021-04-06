Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Komisyonunda, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Raporu görüşüldü - Son Dakika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonunda, Sincan Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu ele alındı.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, toplantının açılışında, Sincan Ceza İnfaz Kurumlarında kadın ve çocuk bölümlerinde Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi (ACEP) kapsamında güzel bir çalışma yapıldığını, bu projenin tüm Türkiye'deki cezaevlerinde yaygınlaştırılmasını istediklerini ifade etti.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, bazı fiziki durumların iyileştirildiğini, bunu kadın ve çocuk bölümlerinde gördüklerini ancak diğer fiziki iyileştirmeleri tespit edemediklerini söyledi. Su konusunda şikayetler iletildiğini aktaran Hakverdi, ACEP uygulaması nedeniyle mahkumların, görüşçüleriyle bir araya gelmesinin engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Sincan Ceza İnfaz Kurumunu ikinci kez ziyaret ettiklerini ve ilkine göre olumlu farklılıklara tanık olduklarını anlattı. Görüş sürelerinin geçmişe göre daha iyi olduğunu belirten Eronat, ACEP'in, salgın sürecinde ve aileleri uzakta olan mahkumlar açısından önemli olduğunu kaydetti. Çocuklu kadınlar için hazırlanan bölümleri beğendiğini dile getiren Eronat, hiçbir günahı olmayan çocukların, ev ortamında yaşayacak olmasının kendisini çok mutlu ettiğini ve duygulandırdığını ifade etti.

Toplantıda, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç ile genel müdür yardımcıları ve ilgili bürokratlar da yer aldı.