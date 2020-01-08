Hükümlü ve tutuklulara "alkol ve madde bağımlılığı" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hükümlü ve tutuklulara 'alkol ve madde bağımlılığı' eğitimi - Son Dakika

Hükümlü ve tutuklulara "alkol ve madde bağımlılığı" eğitimi

6 saat önce

Edirne Yeşilay Şubesi tarafından Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlü ve tutuklulara alkol ve madde bağımlılığının zararları anlatıldı.

Hükümlü ve tutuklulara

Edirne Yeşilay Şubesi tarafından Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlü ve tutuklulara alkol ve madde bağımlılığının zararları anlatıldı.


Edirne Yeşilay Şubesi tarafından Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Açık Ceza İnfaz Kurumunda verilen eğitimlerde, ceza evinde kalanlara alkol ve madde bağımlılığının zararları anlatıldı. Eğitimlere 220 mahkum katıldı.


Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, cezaevlerinde eğitimlere her ay devam edeceklerinin altını çizdi. Alkol ve madde bağımlılığı konusunda toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Bilgiç, eğitimlerin de bu çalışmaların bir parçası olduğunu söyledi. - EDİRNE

Yeşilay, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
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