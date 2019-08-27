Hükümlü ve tutuklulara yönelik iş birliği protokolü imzalandı

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Kasapoğlu ve Adalet Bakanı Gül, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlülerle denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenmesini içeren iş birliği protokolüne imza attı.