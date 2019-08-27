Hükümlü ve tutuklulara yönelik iş birliği protokolü imzalandı
2 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve Adalet Bakanı Gül, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlülerle denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenmesini içeren iş birliği protokolüne imza attı.
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Kasapoğlu ve Adalet Bakanı Gül, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlülerle denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenmesini içeren iş birliği protokolüne imza attı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:05
"Sigaraya 5 TL zam yapıldı" iddiası yalanlandı Johnson & Johnson'a 572 milyon dolarlık ceza Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, konserinde kendisine şişe fırlatılınca sahneyi terk etti