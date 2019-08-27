Son Dakika Haberleri: Hükümlü ve tutuklulara yönelik iş birliği protokolü imzalandı
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Hükümlü ve tutuklulara yönelik iş birliği protokolü imzalandı

2 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve Adalet Bakanı Gül, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlülerle denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenmesini içeren iş birliği protokolüne imza attı.

Hükümlü ve tutuklulara yönelik iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Kasapoğlu ve Adalet Bakanı Gül, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlülerle denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenmesini içeren iş birliği protokolüne imza attı.

Mehmet Kasapoğlu, Abdülhamit Gül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:05 
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