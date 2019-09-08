Hükümlüler, 17 okulu boyadı

İSTANBUL'da Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yargı alanında bulunan 12 ilçede 17 okul, hükümlüler tarafından boyanarak, yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirildi.

Hükümlülerin cezalarının son bölümünü kamuya yararlı işlerde çalıştırılması kapsamında hazırlanan 'Eğitime ve Gönüllere Renk Kat' projesi kapsamında boyacılık eğitimine alınan hükümlülerin günlük 4 saatlik boya badana çalışmalarının hapis cezalarından düşülmesi kabul edildi. Proje kapsamında hükümlülerden oluşan boyacı ekipleri oluşturuldu. Halk Eğitim Müdürlüğü'nde boya-badana eğitimi gören hükümlülerden 25'i, 2 ay içerisinde 8 okulu pırıl pırıl hale getirdi. Ayrıca Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü'nde, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören 10 okul boyanarak, badana yapıldı.

Daha önce ellerine hiç fırça almadıkları halde sertifikalı boyacı olan hükümlüleri Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karaküllah da ziyaret ederek boyanan okullarda zaman zaman inceleme yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, kısa süre önce Esenyurt'ta uygulama kapsamında kamuda çalıştırılan hükümlülerle görüştü.

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı, Bakırköy Adli Yargı Bölgesi'nde bulunan Avcılar, Bahçelievler Bağcılar, Başakşehir, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerinde hükümlülerin kamuya yararlı işlerde çalıştırıldığını, yeni eğitim ve öğretim yılında 17 okulda boya ve badana işlerinin tamamlandığını söyledi.

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karaküllah, Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında hükümlüleri kamuya yararlı işte ücretsiz çalıştırarak topluma kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Karaküllah, böylece hükümlülerin toplumsal katılım ile kurallara uymaların, iş disiplini kazanmalarını, zaman yönetimi öğrenmesini ve bir meslek sahibi olarak yöne dönem yaşamlarında işlerini kurmaları veya bir iş edinmelerini hedeflediklerini de vurguladı. Karaküllah, Toplum ve bireylerin yararına olacak çalışmalar yapıyoruz. Yasa uyarınca terör suçları dışında kalan hükümlüler arasından işi olmayan, yaş ve eğitim düzeyi bakımından meslek ve iş öğrenmeye elverişli olanları bu çalışmalar için seçiyoruz. Uygulamadan hem kişiler, hem aileleri çok memnun dedi.

HÜKÜMLÜLERDEN FARKINDALIK MESAJI

Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında okulları boyayan hükümlülerden Cenk Ataman, iki grup halinde günde 4'er saat çalıştıklarını belirtirken, Turan Aslan ise, her okulu 7-10 günde tamamladıklarını bu yolla çocuklara yararlı olduklarını söyledi.

Hükümlülerden Yıldıray Bozkurt, iki arkadaşı ile birlikte Esenyurt'taki engelliler okulunda çektiği ve sosyal medyadaki hesabında çektirdiği paylaştığı videoda kendilerine verilen 'Denetimli Serbestlik' kapsamındaki Okul boyama cezasını, '10 numara' olarak nitelendirdi. Bozkurt, Burada bir aile olduk. Burada otizmli çocukların okulunu da boyadık. Tertemiz yaptık. Her tarafı çiçek gibi yaptık. Otizmli çocuklar için okuldaki direkleri müdürlerimizin belirlediği renklerde boyadık. Bütün müdürlerimize teşekkür ediyoruz dedi.