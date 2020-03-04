Hükümlüler 3 yılda 2 milyon 309 bin 565 ağaç dikti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hükümlüler 3 yılda 2 milyon 309 bin 565 ağaç dikti - Son Dakika

Hükümlüler 3 yılda 2 milyon 309 bin 565 ağaç dikti

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı'nın, cezanın sosyal hayatta infazını sağlayan denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında 'kamu hizmeti' cezası verilen hükümlüler, son 3 yılda 2 milyon 309 bin 565 ağaç dikti.

Hükümlüler 3 yılda 2 milyon 309 bin 565 ağaç dikti, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı'nın, cezanın sosyal hayatta infazını sağlayan denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında 'kamu hizmeti' cezası verilen hükümlüler, son 3 yılda 2 milyon 309 bin 565 ağaç dikti.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı cezanın sosyal hayatta infazını sağlayan denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında bazı hükümlüleri kamu hizmetlerinde çalıştırıyor. Denetimli serbestlik müdürlüklerinin koordinesinde infaz edilen 'kamu hizmeti' cezası kapsamında bazı hükümlüler cezalarını fidan dikerek ve ağaç bakımı yaparak çekiyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre, son üç yılda hükümlüler toplam 2 milyon 309 bin 565 fidanı toprakla buluştururken, 3 milyon 251 bin 293 ağaca da bakım yaptı.

326 ADALET ORMANI OLUŞTURULDU

Ayrıca, Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi ile açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler ile denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin çalışmasıyla toplam 326 'adalet ormanı' oluşturuldu. Adalet ormanlarına 21 bin 976 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla Türkiye çapında 634 bin 649 adet fidan dikimi yapıldı. 6 bin 372 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla 519 bin 432 ağaca bakım çalışması gerçekleştirildi. Adalet ormanları dışında okul bahçesi, yol kenarı, kurum bahçesi gibi alanlarda 5 bin 952 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla ülke çapında 327 bin 842 hektara 113 bin 590 adet fidan dikimi, 2 bin 643 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla 32 bin 776 ağaca bakım yapıldı.

İKİ BAKANLIKTAN İŞBİRLİĞİ

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında, geçen yıl Eylül ayında imzalanan 'Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Yükümlülerin ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü' kapsamında, çalışmaların bu yıl da devam edeceği bildirildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:49 Kaynak: DHA
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