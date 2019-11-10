Hükümlüler adliye ve cezaevlerinin tefrişi için ter döküyor

Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda 20 hükümlü, Türkiye'nin farklı illerindeki adliyeler ile cezaevlerinin mobilyalarını üretiyor.

Ankara- Kayseri kara yolundaki kurumun mobilya iş kolunda ter döken hükümlüler, mahkeme salonlarının mobilyaları, hakim ve savcı büro takımları, dolaplar başta olmak üzere farklı tasarımlarla üretim yaparak, adliye ve cezaevlerinin tefrişine katkı sunuyor. Sigorta primleri ödenen hükümlüler, bir miktar ücret de alıyor.

Mobilya iş kolu sorumlusu Fuat Asil, AA muhabirine, 20 yıldır atölye şefi olarak görev yaptığı kurumda 20 hükümlüyle çalıştıklarını söyledi.

Amaçlarının, cezaevinden çıktıktan sonra hükümlülerin topluma kazandırılması olduğunu belirten Asil, Kırşehir Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen eğitim programlarıyla hükümlülere sertifika verildiğini ifade etti.

Kurumun mobilya iş kolunda yıllardır üretim yapıldığını anlatan Asil, şöyle konuştu:

"Adliyeler için mobilya anlamında ne isteniyorsa onları üretiyoruz. Talep edilen her şeyi hükümlü iş gücüyle yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. En son Çorum'un Sungurlu ve Delice ilçelerindeki cezaevlerinin mobilya taleplerini yerine getirdik. Cizre'ye hakim savcı büro takımları gönderdik. Nereden talep olursa oraya malzemeleri götürüp montajını yapıyoruz. Geçenlerde Elazığ ve Trabzon adliyelerinin mahkeme salonları malzemelerini götürdük. Yılda bin dolap ve bin 500 masa, bin 200 etajer yapıyoruz. Fazla talep gelirse gece de çalışıyoruz. Adedi ne olursa olsun yetiştiriyoruz. Talep edildiğinde mahkeme salonunun tüm mobilyalarını yapıyoruz."

Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde verilen kalfalık ve ustalık belgelerinin hükümlüler için çok faydalı olduğuna dikkati çeken Asil, "Verdiğimiz belgelerle iş yeri açanlar, büyük fabrikalarda çalışanlar var. Usta olanlar burada kendini geliştiriyor, diğer meraklılar işe yetiştiriliyor. Dışarıda daha profesyonel işler yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Birçok hükümlünün dışarı çıktıktan sonra kendilerine teşekkür etmeye geldiğini vurgulayan Asil, "Çıktıktan sonra da devamlı gelirler, telefon ederler. Yardıma ihtiyaçları olduğunda bilgi olarak yardımcı oluruz. Gittikten sonra da irtibatlarını devam ettiriyorlar." diye konuştu.

"İhtiyaçlarını karşılayıp, ailelerine katkı sağlıyorlar"

Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü Mehmet Ateş de mobilyanın kurumdaki 15 iş kolundan biri olduğunu, 530 hükümlüden 300'nün farklı atölyelerde kendi gelecekleri için ter döktüğünü söyledi.

Hükümlülerin iş kazalarına karşı da sigortalandığını bildiren Ateş, "İş kazalarına karşı bütün önlemler de alınıyor. Gerekli eğitimler veriliyor. İş karşılığı olarak saat başı ücret alıyorlar. Elde ettikleri ücretle kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra artırarak dışarıdaki ailelerine katkı sağladıklarını da duyuyoruz." diye konuştu.