Son Dakika Haberleri: Hükümlüler Fidanları Toprakla Buluşturdu

Hükümlüler Fidanları Toprakla Buluşturdu

33 dakika önce

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda ki hükümlüler ve Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü bünyesindeki hükümlüler fidanları toprakla buluşturdu.

Hükümlüler Fidanları Toprakla Buluşturdu, System.String[]
Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda ki hükümlüler ve Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü bünyesindeki hükümlüler fidanları toprakla buluşturdu.

21-28 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 21 Mart Nevruz Bayramında hükümlüler fidan dikti. Adıyaman'ın Kuzey kısmında bulunan Türmüz Bölgesinde 'Adalet Ormanı' oluşturuldu. Mahkumlar diktikleri fidanları bağladıkları çubuklara kimisi ismini, kimisi ise düşüncelerini yazdı.

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Naci Bilmez ve personel 90 dönümlük alana 57 hükümlü ile birlikte ilk etapta 500 fidan dikti.

Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Bayrak ile 50 hükümlü 77 dönümlük alana 500 fidan dikti.

Etkinlikte Adıyaman Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ferdi Tatlı ve Cumhuriyet Savcısı Murat Alkan'da fidan dikimine katıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen fidan dikme etkinliğinde fıstık çamı ve mavi selvi fidanları toprakla buluşturuldu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ferdi Tatlı ise konuşmasında, "Açık Ceza İnfaz Kurumumuz ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz Orman Haftası nedeniyle bu etkinliği düzenledi. Bu etkinliğinin 21 Mart Nevruz Bayramına denk gelmesi ayrıca anlamlıdır. Bu etkinlikte emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Naci Bilmez fidan dikiminde yaptığı açıklamada, "21 Mart Nevruz Bayramı'nın bu özel gününde Adıyaman'da ağaçlandırma çalışması başlattık. Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu olarak oluşturduğumuz 'Adalet Ormanı'na bugün ilk fidanımızı diktik. 90 Dönümlük bir ağaçlandırma alanımız var. İlk etapta 500 fidanın dikimini gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıllarda da 90dönümlük alanın tamamını ağaçlandıracağız. Burada ki amacımız hükümlülerimize ağaç sevgisi kazandırmak, onlara çevre bilinci kazandırmak ve ülkemizde orman alanlarının arttırılmasına katkıda bulunmaktır. Diktiğimiz fidanlarımızın bakımlarını da yine hükümlülerimiz yapacak. Bu ağaçlar büyüyüp orman oluşturulduğunda hükümlü kardeşlerimizde burada kendilerinin bir eseri olduğu için gurur duyacaklar" dedi.

Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Bayrak'da konuşmasında, "Adalet Bakanlığımızın ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın birlikte yapmış olduğu protokol gereği 21-28 Mart Orman Haftası'nda müdürlük olarak tahsis edilen arazide fidan dikiyoruz. Yaklaşık 450 hükümlümüzün 50'si şuan burada fidan dikiyor. Bugün 500 adet fidan dikeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:27 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceza'nın Podyumda Yaptığı El Hareketi Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu TV'lerde Boy Gösteren Sahte Profesör İçin İstenen Ceza Belli Oldu Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak Emlak Katılım Bankası 18 Yıl Aradan Sonra Faaliyete Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 16:00:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hükümlüler Fidanları Toprakla Buluşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]