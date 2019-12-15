Hükümlüler için 'Manevi Rehberlik Birimi' oluşturulacak - Son Dakika
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Hükümlüler için 'Manevi Rehberlik Birimi' oluşturulacak

6 saat önce

Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Mersin Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlülerine uygulanacak olan 'Manevi Rehberlik Birimi' oluşturulması hakkındaki ilk toplantı, Mersin Cumhuriyet...

Hükümlüler için 'Manevi Rehberlik Birimi' oluşturulacak, System.String[]

Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Mersin Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlülerine uygulanacak olan 'Manevi Rehberlik Birimi' oluşturulması hakkındaki ilk toplantı, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan başkanlığında yapıldı.


Mersin Adliyesi'ndeki toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ecan'ın yanı sıra, İl Müftüsü Şaban Kondi, Mersin E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Recep Göğüş, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürü Taner Kocalar ile Erdemli İlçe Müftü Vekili Muhammet Devlet ve bazı cumhuriyet savcıları katıldı.


Ülke çapında uygulanacak olan protokolle, denetimli serbestlik müdürlüğü ile kapalı ve açık ceza infaz kurumu hükümlülerine yönelik din hizmetleri, din eğitimi, manevi danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri sunulması, suç işleme oranının azaltılması ve yeniden suç işlenmesinin önlenmesi ile tutuklu ve hükümlülerin, dini ve ahlaki duygularını geliştirerek yeniden topluma kazandırılması amaçlanıyor.


Bu kapsamda, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, 'Manevi Rehberlik Birimi' oluşturulacak. Oluşturulacak olan bu birimde, İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen din görevlileri, kurum yetkililerinin gözetiminde, haftanın 4 günü hükümlülere din eğitimi, manevi danışmanlık ve rehberlik faaliyeti yürütecek.


Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, geçmişten bu yana müftülüklerin desteği ile bu tarz çalışmaların başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "İmzalanan protokolle birlikte, tüm ülke kapsamında hükümlülere yönelik oluşturulacak olan manevi rehberlik birimiyle birlikte, daha faydalı işler yapılacağına ve önemli sonuçlar alınacağını inanıyoruz" dedi.


İl Müftüsü Şaban Kondi ise öteden beri ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlikte dini hizmetlerin başarılı bir şekilde yerine getirildiğini ifade ederek, imzalanan bu protokolle hayata geçecek olan manevi rehberlik birimiyle birlikte daha kapsamlı çalışmalar yapılacağını ve bu anlamda her türlü desteği vereceklerini söyledi.


Toplantıda ayrıca, oluşturulacak 'Manevi Rehberlik Birimi'nin çalışma, usul ve şekilleri hakkında kararlar alındı. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:26 Kaynak: İHA
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