Hükümlüler Kamu Yararına Çalışacak

İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı
ve Kaymakamlık
arasında imzalanan protokol gereği, denetimli serbestliği bulunan hükümlüler, kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılacak.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ödemiş İlçe Kaymakamlığı
arasında denetimli serbestlikte bulunan yükümlülerin kamuya yararlı bir işte
ücretsiz olarak çalıştırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.
Ödemiş
Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ve Kaymakam Kasım Fikret Dayıoğlu
tarafından
imzalanan protokol kapsamında, Ödemiş Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde
infazlarının tamamlanması için haklarında kamu yararına bir işte ücretsiz
olarak çalışma yükümlülüğü verilen bireyler, Kaymakamlık bünyesindeki kamu kuruluşlarına yerleştirilecek.
Ödemiş
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kurum psikoloğu Sinem Akçadağ
, yükümlülerin
infazlarının tamamlanması sürecinin toplumla iç içe gerçekleşmesinin tekrar suça sürüklenmenin önüne geçmede önemli olduğunu vurguladı.
Kurum Müdürü Timuçin Göç ise destekleri için Kaymakam Kasım Fikret
Dayıoğlu ve Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ya teşekkür etti.