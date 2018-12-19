Son Dakika Haberleri: Hükümlüler Kamu Yararına Çalışacak

Hükümlüler Kamu Yararına Çalışacak

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaymakamlık arasında imzalanan protokol gereği, denetimli serbestliği bulunan hükümlüler, kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılacak.

Hükümlüler Kamu Yararına Çalışacak, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaymakamlık arasında imzalanan protokol gereği, denetimli serbestliği bulunan hükümlüler, kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılacak.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ödemiş İlçe Kaymakamlığı
arasında denetimli serbestlikte bulunan yükümlülerin kamuya yararlı bir işte
ücretsiz olarak çalıştırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Ödemiş
Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ve Kaymakam Kasım Fikret Dayıoğlu tarafından
imzalanan protokol kapsamında, Ödemiş Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde
infazlarının tamamlanması için haklarında kamu yararına bir işte ücretsiz
olarak çalışma yükümlülüğü verilen bireyler, Kaymakamlık bünyesindeki kamu kuruluşlarına yerleştirilecek.

Ödemiş
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kurum psikoloğu Sinem Akçadağ, yükümlülerin
infazlarının tamamlanması sürecinin toplumla iç içe gerçekleşmesinin tekrar suça sürüklenmenin önüne geçmede önemli olduğunu vurguladı.

Kurum Müdürü Timuçin Göç ise destekleri için Kaymakam Kasım Fikret
Dayıoğlu ve Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ya teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:40 Kaynak: AA

Başsavcı, Ödemiş, Güncel
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