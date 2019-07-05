Hükümlüler kurslarla geleceğe hazırlanıyor

Van'ın Erciş ilçesinde hükümlüler, Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde açılan kurslar sayesinde hem okuma yazma öğreniyor hem de meslek sahibi oluyor.Erciş Açık Ceza İnfaz Kurumu, Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle açtığı kurslarda hükümlüleri geleceğe hazırlıyor.Okuma-yazma, aşçılık, kuaförlük, bilgisayar, servis komisi, kalorifercilik ve iş güvenliği kurslarına katılan hükümlüler, eğitimlerin ardından sertifika alarak tahliye olduktan sonraki hayatları için ilk adımı atıyor.Erciş Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Hasan Hüseyin Özdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ceza infaz sisteminin temel amacının ıslah, eğitim, iyileştirme ve bireyleri tekrar topluma kazandırmak olduğunu söyledi.Açtıkları kurslarla kurumun bir eğitim merkezine dönüştüğünü belirten Özdağ, şunları kaydetti:"Geçen yıldan bu yana üç ayrı dönemde 25 hükümlüye birinci kademe, 14 hükümlüye de ikinci kademe okuma-yazma kursu açıldı. Kursların sonunda belgeleri verildi. 9 dönemde de aşçılık, kuaförlük, iş güvenliği, servis komiliği, kalorifer, bilgisayar ile benzeri meslek alanlarında kurslar açıldı. 168 hükümlünün bu kurslardan yararlanması sağlandı. Amacımız hükümlülerin eğitim seviyesini yükselterek, iş ve meslek kazandırmak."Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halis Özdaş da, tahliye olan hükümlülerin aldıkları belgelerle başvurdukları kurumlarda iş bulabileceğini aktardı.Bir kişinin tutuklu veya hükümlü olmasının, eğitim alma hakkından yoksun kalmasına engel oluşturmayacağını vurgulayan Özdaş, hükümlülerin kurslar sayesinde yeni hayata hazırlandığını ifade etti.Okuma-yazma kursu eğitmeni Ebubekir Demir ise, hükümlülere okuma yazma öğreterek, kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.