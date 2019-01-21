Hükümlüler Okul Tadilatı Yaptı

Gaziantep'te denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler, kentteki 3 okulun boyanması ve eksikliklerinin giderilmesinde görev aldı.

Gaziantep'te denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler, kentteki 3 okulun boyanması ve eksikliklerinin giderilmesinde görev aldı.



"Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalışma" yükümlülüğü kapsamında Gaziantep Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği yapıldı. Bu kapsamda denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlüler, Cennet Süzer Özel Eğitim Uygulama Okulu, Hatice Karslıgil İlkokulu ve Nezehat Kemal Akınal Ortaokulunun boya, temizlik ve tadilatını gerçekleştirdi.



Çalışmaları Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Halit Mol, Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Halit Ateş, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı da inceledi. 470 hükümlünün kamu hizmeti cezası kapsamında çalıştığı Gaziantep'te, hükümlülerin desteğiyle okulların daha yaşanabilir hale getirileceği ifade edildi.

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