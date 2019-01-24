Hükümlüler Okul Temiz ve Tadilatında Görev Aldı
1 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler, ilçe merkezindeki 3 okulun temizlik ve tadilatında görev aldı.
Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler, ilçe merkezindeki 3 okulun temizlik ve tadilatında görev aldı.
"Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma" yükümlülüğü kapsamında Nizip Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
arasında işbirliği yapıldı.
Bu kapsamda denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlüler, ilçe merkezindeki Mustafa Nevzat Tuncel İlkokulunun temizlik ve tadilatını gerçekleştirdi.
Çalışmaları inceleyen Nizip Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Faruk Tuzlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ve Nizip Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Zeliha Ulutaş, burada hükümlülerle bir süre sohbet ederek, çalışmaları için teşekkür etti. 15 hükümlünün ilçedeki 3 okulun temizlik ve tadilatında görev alacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:35 Kaynak: AA
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