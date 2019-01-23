Son Dakika Haberleri: Hükümlüler Okul Temizliği ve Tamirat Yaptı

Hükümlüler Okul Temizliği ve Tamirat Yaptı

1 saat önce

Nevşehir'de denetimli serbestlikten yararlanan 14 hükümlü, merkezdeki okullarda temizlik ve tadilat çalışması yaptı.

Hükümlüler Okul Temizliği ve Tamirat Yaptı, System.String[]
Nevşehir'de denetimli serbestlikten yararlanan 14 hükümlü, merkezdeki okullarda temizlik ve tadilat çalışması yaptı.


Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezası veya yükümlülüğü bulunan 14 hükümlü, Nevşehir merkezde bulunan bazı okulların temizlik ve tadilat işlerini yaptı.


Cumhuriyet Başsavcı Vekili Engin Demirci, Denetimli Serbestlik Müdürü Nuh Kaplan ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Uğur Pekdemir okulları ziyaret ederek çalışmaları yerinde denetledi.


Başsavcı Vekili Engin Demirci, yaptığı açıklamada, Nevşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak hükümlüleri, kamu hizmet cezası kapsamında okullarda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında boya, badana, bakım, onarım, genel temizlik işleri ile fidan dikim işlerinde çalıştırdıklarını söyledi.


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün talimatları gereğince okulların yarı yıl tatiline girmesi ile birlikte Nevşehir merkezdeki Mustafa Çalışkan, Lütfü Pamukçu, Rauf Nail Akman, M. Emin Gülen, 20 Temmuz ve Cumhuriyet İlkokulunda boya, badana, bakım ve temizlik çalışmalarına başlandığını belirtti.


Demirci, Nevşehir merkez ve ilçelerinde 353 hükümlünün çalıştırıldığını belirterek, Avanos'ta Adalet Ormanı'na ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanı'na da 6 bin civarında fidan dikildiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:48 Kaynak: AA

Nevşehir, Güncel
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