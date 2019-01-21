Hükümlüler Okul Temizliği ve Tamiratı Yaptı

Malatya
'da, denetimli serbestlikten yararlanan 50 hükümlü, kentteki bir okulun temizlik ve tadilatını gerçekleştirdi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliğiyle kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezası veya yükümlülüğü bulunan 50 hükümlü, Malatya Tecde Anadolu Lisesinin temizlik ve tadilat işlerini yaptı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, programda yaptığı konuşmada, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan protokol gereği denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerce bugün yurt genelindeki okullarda temizlik ve tadilat yapıldığını söyledi.
Malatya'da da bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini anlatan Savran, denetimli serbestliğin şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında adli makamlarca verilen ceza ve tedbirlerin toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı, şüpheli, sanık ve hükümlülerin iyileştirilmesi ve sosyalleştirilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı bir ceza infaz sistemi olduğunu ifade etti.
Savran, denetimli serbestlik altında bulunan hükümlülere yönelik farklı infaz yöntemleri kullanıldığını hatırlatarak, "Denetimli serbestlik, toplumsal faaliyetlere katılımla, hükümlünün rehabilitasyonunu amaçlayan ve cezasını kamu hizmetinde çalışarak infaz etmeyi esas alan bir kurumdur. Hükümlülerimiz de bugün aynı amaçla okulda bulunuyorlar. Şu an burada 50 yükümlü okulun temizliğini ve tadilatını gerçekleştiriyor." dedi.
Malatya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurcan Berber de Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından okulun temizliği ve tadilatının gerçekleştirildiğini belirterek, "Çok güzel olmuş, hepsinin ellerine sağlık. Hazırlanan protokol kapsamında yarıyıl tatili süresince belirlenen 32 okulun temizlik, tadilat gibi işleri hükümlüler tarafından yapılacak. Herkesin eline sağlık, güzel bir çalışma oldu, devamını da getireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.