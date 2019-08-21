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Hükümlüler okulları temizledi

32 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde denetimli serbestlikten yaralanan hükümlüler, okullarda genel temizlik çalışmalarına başladı.

Hükümlüler okulları temizledi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde denetimli serbestlikten yaralanan hükümlüler, okullarda genel temizlik çalışmalarına başladı.


Ülke genelinde Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle denetim Serbestlik müdürlüğünden yararlanan hükümlüler okulların açılmasına kısa süre kalmasıyla çocukların temiz bir ortamda eğitim görmesi için kolları sıvayarak okulların temizliğine başladı.


Okullarda denetimlerde bulunan Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili ile Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.


Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, "Hükümlülerin kamu yararına ücretsiz çalıştırılması hususunda okul tatilinde başlatılan Okulların temizlenmesi Projesini başlattık, Umuyorum ki tüm kurumlarımız bu imkanlardan faydalanır. Hükümlülerin topluma kazandırılması konusunda uygulamaların daha yaygınlaştırılması için Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Başsavcılık olarak gerekenleri yapacağız. Şu an 6 okulumuzda çalışmalarımız tamamlandı, diğer okullarımızda da çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.


Hükümlülerin topluma kazandırılması projesi kapsamında okullarda deterjanlı suyla genel temizliğin yanı sıra duvarların yıkanması, camlar, masalar, dolap ve tablolar temizleniyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:02 Kaynak: İHA
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