Son Dakika Haberleri: Hükümlüler şehitlikte tadilat çalışması yaptı
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Hükümlüler şehitlikte tadilat çalışması yaptı

1 saat önce

Gaziantep'te denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler şehitliklerin tadilat ve temizliğini yaptı.

Hükümlüler şehitlikte tadilat çalışması yaptı, System.String[]
Gaziantep'te denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler şehitliklerin tadilat ve temizliğini yaptı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, denetimli serbestlik kapsamında bulunan hükümlülerin "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Gaziantep Yeşilkent Mezarlığındaki şehitliklerin tadilat ve temizlik işlerine yardımcı olduğu belirtildi.
Bu çalışmanın milli birlik ve beraberlik ruhunun toplumun her kesimi tarafından hissedilip anlaşılması için yapıldığının ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle ilgili yapılan bilgilendirme toplantısının ardından tadilat ve bakım işlerine yardımcı olunarak, din görevlisinin şehitlerimiz ruhuna okuduğu duayla ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapılan çalışma sonlandırılmıştır. Yapılan çalışmanın duygu yüklü geçtiği gözlenirken, yapılan söyleşilerde hükümlüler böyle büyük bir çalışmanın içerisinde bulunmaktan gurur duyduklarını, ülkemiz için böyle bir görevi yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını belirtmişlerdir."
Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:55 Kaynak: AA
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