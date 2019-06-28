Son Dakika Haberleri: Hükümlüler Selimiye Camisi'nin minyatürünü yaptı
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Hükümlüler Selimiye Camisi'nin minyatürünü yaptı

49 dakika önce

Edirne'de mahkumların yaptıkları el işlerinden oluşan sergi, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Edirne'de mahkumların yaptıkları el işlerinden oluşan sergi, vatandaşların beğenisine sunuldu.
Edirne Adliyesinde düzenlenen etkinlikte, serginin açılışını Edirne Valisi Ekrem Canalp, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ile İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan yaptı.
Açılışın ardından Vali Canalp ve beraberindekiler sergiyi gezdi.
Hükümlülerin elinden çıkan Edirnekari ve el sanatlarından oluşan sergide yer alan; karton, gazete kağıdı, futbol topu meşini ve ahşap macunu kullanılarak yapılan Selimiye Camisi'nin minyatürü büyük ilgi çekti.
"Hediyelik eşyalar kültür turizminde çok önemli"
Vali Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok anlamlı bir serginin açılışını yaptıklarını söyledi.
Edirne'deki cezaevinin üretim ve imalathane gibi çalıştığını vurgulayan Vali Canalp, "Cezaevimiz bir üretim hane gibi çalışıyor. Burada yapılan eserler de turizmimize katkı sağlayacak. Hediyelik eşyalar, kültür turizminde çok önemli. Kente gelen insanlar, dönerken o kenti hatırlatan hediyelik eşya alıp dönüyor. Artık bunların üretimi ve pazarlanması sistematik olacak." dedi.
"Hükümlüler restorasyon çalışmalarına yardım ediyor"
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ise hükümlülerin sadece yaptıkları el emeği işlerde değil, mimari açıdan restorasyon çalışmalarında da destek olduklarını anlattı.
Cezaevinde, "mimari restorasyon iş kolu" diye bir bölüm kurduklarını, burada eğitim alan hükümlülerin, tarihi eserlerin restorasyonuna destek olduklarını ifade eden Karabacak, "Şu an 20 civarında hükümlü, halk eğitim merkezi ve üniversitemizin desteğiyle eğitim aldı. Yardımcı eleman olarak çalışmalarına başladılar. Cezaevi içerisinde yer alan yıkık cami, hamam ve ikiz kulelerin restorasyonuna yardımcı oluyorlar. Daha sonra bunu Edirne'nin geneline yayacağız." ifadelerini kullandı.
Hükümlüler Selimiye Camisi'nin minyatürünü yaptı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:48 Kaynak: AA
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