Son Dakika Haberleri: Hükümlüler Sömestr Tatilinde Okulları Güzelleştirecek

Hükümlüler Sömestr Tatilinde Okulları Güzelleştirecek

20 dakika önce

Hakkari'de 11 hükümlü, Şehit Selahattin Ortaokulunda temizlik ve çeşitli işlerde hizmet etmek üzere görev aldı.

Hükümlüler Sömestr Tatilinde Okulları Güzelleştirecek, System.String[]
Hakkari'de 11 hükümlü, Şehit Selahattin Ortaokulunda temizlik ve çeşitli işlerde hizmet etmek üzere görev aldı.

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği gereğince cezalarını sosyal hayat içerisinde infaz eden hükümlüler, sömestr tatili boyunca okullarda ihtiyaç duyulan çeşitli işlerde çalıştırılacak. Hükümleler; sınıfları, koridorları ve okulun önündeki kar yığınlarını temizlediler. Okula gelen Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri, hükümlülere yapılacak işlere ilişkin bilgilendirmeler yaptı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, insanoğluna yakışır bir şekilde ceza infaz sistemi amaçlandığını belirterek, "Bugün burada bulunmamızın amacı, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği gereğince Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün denetimini ve takibini yaptığı hükümlülerin, 15 tatil olması nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda boya, badana, tadilat ve benzeri ufak onarım işlerinde çalıştırılmak üzere özellikle okullarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir araya geldik. İnsanoğluna yakışır bir şekilde ceza infaz sistemi amaçlandığı için denetimli serbestliğe önem atfetmekteyiz. Bu çerçevede faaliyetlerini yerine getiriyorlar" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:59 Kaynak: İHA

Hakkari, 3. Sayfa
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