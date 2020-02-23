Hükümlüler üç yılda 2,5 milyona yakın fidan dikti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hükümlüler üç yılda 2,5 milyona yakın fidan dikti - Son Dakika

Hükümlüler üç yılda 2,5 milyona yakın fidan dikti

13 dakika önce

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ve Açık Ceza İnfaz Kurumları bünyesindeki hükümlüler, son üç yılda 2 milyon 309 bin 565 fidan dikti, 3 milyon 251 bin 293 ağaca bakım yaptı.

Hükümlüler üç yılda 2,5 milyona yakın fidan dikti, System.String[]

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ve Açık Ceza İnfaz Kurumları bünyesindeki hükümlüler, son üç yılda 2 milyon 309 bin 565 fidan dikti, 3 milyon 251 bin 293 ağaca bakım yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı, cezanın sosyal hayatta infazını sağlayan denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında, bazı hükümlüleri kamu hizmetlerinde çalıştırıyor.

Denetimli serbestlik müdürlüklerinin koordinesinde infaz edilen kamu hizmeti cezası kapsamında, bazı yükümlüler fidan dikip ağaç bakımı yapıyor.

Bu kapsamda, 2017'de 14 bin 630 yükümlü, Türkiye genelinde 876 hektarlık alana 424 bin 721 fidan dikti, 569 bin 493 ağaca bakım yaptı. 2018'de 25 bin 484 yükümlü, Türkiye genelinde 1400 hektarlık alana 516 bin 52 fidan dikerken, 1 milyon 211 bin 933 ağaca bakım gerçekleştirdi.

2019'da ise toplam 40 bin 866 yükümlünün katılımıyla Türkiye genelinde 5 bin 390 hektarlık alana 620 bin 533 fidan dikildi ve 917 bin 659 ağaca bakımdan geçirildi. Böylece son üç yılda hükümlüler, 2 milyon 309 bin 565 ağacın dikimini gerçekleştirirken, 3 milyon 251 bin 293 ağaca da bakım yaptı.

Adalet ormanları oluşturuluyor

Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi ile açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler ile denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin çalışmasıyla bu zamana kadar 326 Adalet Ormanı oluşturuldu.

Bu ormanlara 21 bin 976 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla, Türkiye genelinde 634 bin 649 fidan dikimi yapılarak, 6 bin 372 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla 519 bin 432 ağaca bakım çalışması gerçekleştirildi.

Adalet Ormanı dışında okul bahçesi, yol kenarı, kurum bahçesi gibi alanlarda 5 bin 952 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla, Türkiye genelinde 327 bin 842 hektara 113 bin 590 fidan dikimi, 2 bin 643 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla 32 bin 776 ağaca da bakım çalışması yapıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından "Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Arasında, Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Yükümlülerin ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü" 2019 Eylül ayında imzalandı.

Protokol kapsamında çalışmalara önümüzdeki yıl da devam edilecek.

Adalet Bakanlığı, hükümlüler eliyle bu yıl 1 milyon fidanın toprakla buluşturulmasını hedefliyor.

Ayrıca Adalet Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçen yıl başlatılan Geleceğe Nefes Kampanyası'na bu yıl da destek sağlanacak.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Abdullah Gül'ün Gezi Parkı'yla ilgili sözlerine AK Parti'den ilk tepki Süleyman Soylu'dan geldi
Abdullah Gül, Gezi olayları sözleriyle ilgili kendisine tepki gösteren Bakan Soylu'ya yanıt verdi İçişleri Bakanlığı'ndan 'bir yolcunun streç filme sarıldığı' iddiasına açıklama Sosyal medyada satışa çıkarılan timsah yiyen kaplumbağalara el konuldu

Son Dakika Haberleri
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi
11:23 Neden beni seçmiyorsunuz
10:18 Birbirimizi tanıyoruz
10:18 Ayta Sözeri ablasıyla barıştı
08:23 Hazırlıklar hızlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 12:27:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hükümlüler üç yılda 2,5 milyona yakın fidan dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]