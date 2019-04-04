Son Dakika Haberleri: Hükümlülerden Öğrencilere Pasta İkramı

Hükümlülerden Öğrencilere Pasta İkramı

1 saat önce

Hükümlülerden öğrencilere pasta ikramı -16 hükümlünün yaptığı pasta, Bozyer Şehit Ali Galip Met İlkokulu öğrencilerine ikram edildiMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, denetimli serbestlikten faydalanan 16 hükümlünün yaptığı pasta öğrencilere ikram edildi.

Hükümlülerden öğrencilere pasta ikramı
-16 hükümlünün yaptığı pasta, Bozyer Şehit Ali Galip Met İlkokulu öğrencilerine ikram edildi

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, denetimli serbestlikten faydalanan 16 hükümlünün yaptığı pasta öğrencilere ikram edildi.
Fethiye Kaymakamlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Fethiye Ticaret Odası ve Sanayi Odası, Milli Eğitim ile Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Bir Meslek Bir Umut Projesi" başlatıldı.
Proje kapsamında pastacılık eğitimi alan 16 hükümlünün yaptığı pasta, Bozyer Şehit Ali Galip Met İlkokulu öğrencilerine ikram edildi. Programa Başsavcı Vekili Ozan Güney, Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Şentürk, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Aksu ve hükümlüler katıldı.
Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Aksu, proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan hükümlülerin pasta yapmaya başladığını bildirdi.
Projeyle hükümlüleri meslek sahibi yapmayı amaçladıklarını belirten Aksu, "İlk pasta ilçemizdeki Engelsiz Yaşlı Bakım ve Aile Danışma Merkezi'ne ikram edildi. Bu pastayı da ilkokul öğrencilerimize ikram ediyoruz. Proje kapsamında yapılan pastalar farklı kurumlara ikram edilecek." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:52 Kaynak: İHA

Muğla, Fethiye, Ali Galip, Yerel
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