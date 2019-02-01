Son Dakika Haberleri: Hükümlülerden Okul Tadilatı

Hükümlülerden Okul Tadilatı

1 saat önce

Babaeski'de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler, yarıyıl tatilinde ilkokulun boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yaptı.

Hükümlülerden Okul Tadilatı, System.String[]
Babaeski'de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler, yarıyıl tatilinde ilkokulun boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yaptı.

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca imzalanan kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında imzalanan protokol ile 7 hükümlü Babaeski ilçesindeki Fatih İlkokulu'na görevlendirildi.

Hükümlüler iki haftalık görevlendirmede, ilkokulunun boya, badana, onarım ve temizlik işlerini tamamladı.

Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdür vekili Fulya Mert, Milli Eğitim Müdürü Kadriye Tokat ile Şube Müdürü Özgür Parıltı hükümlülerin çalışmalarını incelemede bulundu.

Tokat, burada yaptığı konuşmada, hükümlüler tarafından ilk okulun öğrencilere hazırlandığını söyledi.

Öğrencilerin ikinci yarı dönemde hijyenik ortamda eğitime başlayacağını ifade eden Tokat, hükümlere yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:33 Kaynak: AA

Babaeski, Güncel
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