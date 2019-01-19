Son Dakika Haberleri: Hükümlülere Stres ve Kaygı Konulu Konferans Verildi

Hükümlülere Stres ve Kaygı Konulu Konferans Verildi

52 dakika önce

Karaman Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hükümlülere, stres ve kaygıyla başa çıkma yolları konulu konferans düzenlendi.

Hükümlülere Stres ve Kaygı Konulu Konferans Verildi, System.String[]
Karaman Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hükümlülere, stres ve kaygıyla başa çıkma yolları konulu konferans düzenlendi.

Yunus Emre Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, Karaman Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanları ile 200'e yakın hükümlü katıldı.

Karaman Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzman Doktor Hüseyin Şehit Burhan tarafından verilen konferansta hükümlülere, stres ve kaygı konusunda detaylı bilgilendirme yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:27 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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