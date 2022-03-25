Hükümlülere uyuşturucu temin ettiği iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Hükümlülere uyuşturucu temin ettiği iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı

25.03.2022 23:16

Yozgat merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, cezaevindeki hükümlülere uyuşturucu temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 zanlıdan 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yozgat merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, cezaevindeki hükümlülere uyuşturucu temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 zanlıdan 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan mahkumların yakınları tarafından, kamu görevlileri aracılığıyla "tutuklu ve hükümlülere uyuşturucu madde temin edildiği ve cezaevi içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı" bilgisi üzerine Yozgat Cumhuriyet

Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu, Yozgat merkezli Ankara ve Niğde'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 şüpheli "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hükümlülere uyuşturucu temin ettiği iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı
Hükümlülere uyuşturucu temin ettiği iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı
Hükümlülere uyuşturucu temin ettiği iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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