Son Dakika Haberleri: Hükümlülerin el emekleri Manisa'da sergilenecek
Son Dakika Güncel Haber

Hükümlülerin el emekleri Manisa'da sergilenecek

37 dakika önce

Manisa, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu tarafından düzenlenen "İş Yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı"na ev sahipliği yapacak,Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Cumhuriyet Meydanı'nda yarın başlayacak fuara 63 farklı ceza infaz kurumu...

Hükümlülerin el emekleri Manisa'da sergilenecek, System.String[]
Manisa, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu tarafından düzenlenen "İş Yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı"na ev sahipliği yapacak,
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Cumhuriyet Meydanı'nda yarın başlayacak fuara 63 farklı ceza infaz kurumu iş yurdu müdürlüğü katılacak.
Fuarda, bu kurumlarda bulunan tutuklu ve hükümlüler tarafından üretilen, gıda, tekstil, mobilya ve hediyelik türündeki pek çok eşya Manisalıların beğenisine sunulacak.
Fuar, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:19 Kaynak: AA
ceza, adalet bakanlığı, cumhuriyet meydanı, manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçme suyu hattından çıkan 3 metrelik "kunduz" görenleri şaşkına çevirdi CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt TÜSİAD'dan seçim açıklaması: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız Şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan Ekrem İmamoğlu yorumu: Meşrebime birebir uyuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 14:56:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hükümlülerin el emekleri Manisa'da sergilenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]