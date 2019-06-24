Hükümlülerin el emekleri Manisa'da sergilenecek
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Manisa, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu tarafından düzenlenen "İş Yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı"na ev sahipliği yapacak,Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Cumhuriyet Meydanı'nda yarın başlayacak fuara 63 farklı ceza infaz kurumu...
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:19 Kaynak: AA
, Adalet Bakanlığı
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu tarafından düzenlenen "İş Yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı"na ev sahipliği yapacak,
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Cumhuriyet Meydanı
'nda yarın başlayacak fuara 63 farklı ceza infaz kurumu iş yurdu müdürlüğü katılacak.
Fuarda, bu kurumlarda bulunan tutuklu ve hükümlüler tarafından üretilen, gıda, tekstil, mobilya ve hediyelik türündeki pek çok eşya Manisalıların beğenisine sunulacak.
Fuar, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
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