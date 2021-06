Hükümlülerin iletişimiyle ilgili hükümler içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerini İnfazı hakkında Kanun Teklifi kabul edildi - Son Dakika

Hükümlülerin iletişimiyle ilgili hükümler içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerini İnfazı Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklif ile, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususlarında görev ve yetkilidir.

Hükümlü, usul ve esasları Adalet Bakanlığınca belirlenmek suretiyle gerekli teknik alt yapının bulunduğu kurumlarda elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilecekler. Bu iletilerin alıcısı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici tüm tedbirler alınarak hükümlünün talebine göre posta yoluyla veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırılabilir.

Suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olma suçları ile örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen suçlardan mahkum veya tehlikeli halde ya da dışarı ile iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği değerlendirilen hükümlülere gelen veya hükümlü tarafından gönderilen mektup, faks ve telegraf kaydedilebilecek veya saklanabilecek. Bu tür hükümlülerin yapacağı görüşmeler kurum yönetimi tarafından dinlenebilecek veya kaydedilebilecek.

'İnfazına başlanmış olsa bile toplam on yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, on beş yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babasının ölmüş veya ceza infaz kurumunda olması nedeniyle çocuğun on beş yaşını doldurmasına kadar ceza infazı Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir' hükmü AK Parti, CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarının önerisiyle teklif metninden çıkarıldı. - ANKARA