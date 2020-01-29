Hükümlülerin kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Sivas Valiliği ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında 'Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırmaya İlişkin İşbirliği Protokolü İmza Töreni' gerçekleştirildi.



Sivas Valiliği Dr. Hasan Canpolat Salonunda gerçekleştirilen imza törenine Tugay Komutanı Hakan Tutucu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Güder ile ilgililer katıldı.



Vali Salih Ayhan yaptığı konuşmada; hazırlanan protokol ile Sivas Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce infaz ve takibi yapılan kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımına hükmedilen yükümlülerin, kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğünün yerine getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin esas ve usulleri belirlemesinin amaçlandığını söyledi.



Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, kamuya yararlı bir işte çalıştırılma cezası almış sanık ve hükümlülerin, kamu yararı için ücretsiz çalışmak üzere Sivas Valiliği hizmetine verileceğini ifade eden Vali Ayhan, "Kamuya yararlı bir işte çalıştırılma cezası almış sanıkların/hükümlülerin çalışma saatleri Sivas Valiliği mevzuatı esas alınarak Sivas Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Sivas Valiliği ortak kararı ile belirlenecektir. Sivas Valiliği ilgili kurum ve kuruluşu kamuya yararlı bir işte çalıştırılma cezası almış sanıkların/hükümlülerin çalıştıkları günleri doğru bir şekilde kayıt altında tutacaktır. Kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımına karar verilen yükümlülere, protokol kapsamında çalıştıkları sürece Sosyal Sigortalar Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanmayacaktır." dedi.



"İş Birliğimiz Devam Edecek"



Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivas'ta 119 hükümlünün kamu yararına çalışarak cezalarının infaz edildiğini söyledi. Uğurlu "Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Sivas Denetim Serbestlik Müdürlüğünün şuan takibini yaptığı 119 kişi kamuya yararlı bir işte çalışma cezasıyla yükümlülüğünü infaz etmekteyiz. Yükümlülerin 70'i il merkezinde 49 tanesi bize bağlı ilçelerde. Bu 70 kişi arasında kamuya yararlı işte çalışma yükümlüsünün 33 tanesi Valiliğimizin bünyesindeki Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, Ticaret il Müdürlüğü gibi birimlerde çalışmaktadır. Aynı zamanda bu protokolü 5 yılda bir yeniliyoruz. Sayın valimiz aynı zamanda işveren konumunda. Bu arkadaşlarımızın hangi birimlerde ne şekilde iştirak edeceklerine karar veriyorlar. Arkadaşlarımızın hem cezalarının infazı hem de iyileştirme açısından biz oldukça fayda görüyoruz. Biz bu iş birliğini devam ettireceğiz. Kamuya yararlı işte çalışma cezası alan yükümlülerimizin amaca uygun bir biçimde bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da çalışmasına katkı sağlayacağız " dedi.



Konuşmaların ardından Vali Salih Ayhan ile Başsavcı Hasan Uğurlu protokolü imzaladı. - SİVAS