Son dakika haberi! Hükümlülerin kavgası hastanede bitti - Son Dakika

Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "Tasarlayarak Öldürme" suçundan hapiste bulunan bir hükümlü ile hırsızlık suçundan yatan bir hükümlü kavga etti. Diğer hükümlülerin ayırdığı kavgada her iki tarafta yaralandı.

Olay, Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "Tasarlayarak Öldürme, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından hükümlü olarak yatmakta olan B.K. ile "Hırsızlık" suçundan hükümlü olarak yatmakta olan S.A. isimli kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile hırsızlık hükümlüsü S.A. ile tasarlayarak öldürme hükümlüsü B.K. koğuşta yumruk yumruğa birbirine girdi.

KAVGAYI DİĞER HÜKÜMLÜLER AYIRMAYA ÇALIŞTI

2 kişinin kavga ettiğini fark eden koğuşta bulunan diğer hükümlü ve tutukluların araya girmesi ve infaz koruma memurlarının müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. Kavga sonucunda yaralanan şahıslar, Kırklareli Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Daha sonra tedavileri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili cezaevi idaresi tarafından şahıslar hakkında adli ve idari disiplin soruşturma başlatıldı.

(Halil Dağ/İHA)