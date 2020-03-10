Hükümlülerin Kilis'te ürettiği tahin helvası sofraları tatlandırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hükümlülerin Kilis'te ürettiği tahin helvası sofraları tatlandırıyor - Son Dakika

Hükümlülerin Kilis'te ürettiği tahin helvası sofraları tatlandırıyor

6 saat önce

Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyede hükümlüler tarafından üretilen günlük 2 ton tahin helvası, yurdun çeşitli noktalarına gönderiliyor.

Hükümlülerin Kilis'te ürettiği tahin helvası sofraları tatlandırıyor, System.String[]

Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyede hükümlüler tarafından üretilen günlük 2 ton tahin helvası, yurdun çeşitli noktalarına gönderiliyor.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin meslek sahibi olması amacıyla yönetim tarafından atölyeler oluşturulduğunu söyledi.

Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülere spordan sanata, kültürel etkinliklerden çiftçiliğe kadar birçok alanda eğitim verildiğini anlatan Durmuş, bu tür faaliyetlerle, hükümlülerin cezalarını çekerken aynı zamanda rehabilite edilmesine katkı sağlandığını belirtti.

Durmuş, bu kapsamda meslek edindirme eğitimlerini tamamlayan 7 kişinin yaklaşık bir yıldır tahin helvası üretim atölyesinde çalıştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tamamen hijyenik koşullarda, glikoz ve türevleri kullanılmadan, sade ve kakaolu olmak üzere iki çeşit helva üretimi yapılıyor. Helvalar, ülkemizdeki tüm açık ve kapalı ceza infaz kurumlarına gönderiliyor. Ayrıca Adalet Bakanlığına bağlı işyurtları satış mağazalarında halkın beğenisine sunuluyor. Atölyede görevli hükümlü arkadaşlarımız çalışmalarının karşılığında ücretlerini alıyor. Bunun yanında her türlü iş kazası ve meslek hastalığına karşı da sigortalılar."

- Günlük 2 ton üretim yapılıyor

Yaklaşık 15 ay önce başladıklarında günlük yarım ton olan helva üretiminin şu anda 2 tona çıktığını vurgulayan Durmuş, ülkenin en ücra köşesine bile helva yolladıklarını bildirdi.

Hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve meslek sahibi olmasının önemine işaret eden Durmuş, cezaevi bünyesinde tarımsal faaliyetler için tahsis edilen arazide de meyve ve sebze yetiştiriciliği yapmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:14 Kaynak: AA
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