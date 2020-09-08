Hükümlülerin rehabilitasyon bahçesindeki ürünleri toplandı - Son Dakika

ANKARA'da hükümlüler 'Yeniden Başlangıç, Yeniden Umut Projesi' kapsamında ektikleri ürünlerin hasadını yaptı.

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Türk Kızılayı arasında imzalanan protokol ile Keçiören'deki müdürlüğe ait tarım arazisine ekilen ürünlerin hasadı yapıldı. Bahçedeki domates, salatalık, kavun, karpuz gibi ürünler Kızılay gönüllüleri ve hükümlüler tarafından toplandı. Toplanan ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için paketlenip Kızılay'ın aşevlerine gönderilecek.

'PROJE 2 YILDIR DEVAM EDİYOR'Türk Kızılayı Gönüllü Yönetim Direktörü Nurdal Durmuş, projenin amacının mahkümları yeniden hayata ve topluma hazırlamak olduğunu söyledi. Projenin isminin 'Yeniden Başlangıç, Yeniden Umut Projesi' olduğunu belirten Durmuş, proje sayesinde hem ihtiyaç sahiplerine yardımcı olduklarını hem de mahkümların kendilerini hayata hazırladığını aktardı. Durmuş, projeyi önemsediklerini belirterek, "Proje 2 yıldır devam ediyor ancak tarım kısmını bu sene açtık. Pandemi döneminde biraz zorlansak da gönüllülerimizin olağanüstü katkısıyla projeyi nihayete erdiriyoruz" dedi.- Ankara