Hükümlülerin tahliyesine başlandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya'da hükümlülerin çıkışı başlandı.
Malatya
Malatya'da yaklaşık 500 hükümlünün tahliyesi için işlemlere başlandı.
Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve açık cezaevilerindeki yaklaşık 500 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevlerinden çıkacak.
Tahliye edilecek hükümlüler için Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde otobüsler bekletiliyor.